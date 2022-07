In einer Kurve auf der L512 zwischen Hainfeld und Flemlingen kam es vermutlich am Montag gegen 20 Uhr zu einem Unfall, bei dem laut Polizei ein Renault Clio von der Fahrbahn abkam und im Graben landete. Der Schaden an dem Auto ist bisher nicht bekannt, da ein Mitarbeiter des Abschleppdienstes den Unfall der Polizei meldete. Als diese an der Unfallstelle ankam, stand der Wagen bereits auf dem Feldweg und die anwesenden Personen teilten mit, dass sich die 20 Meter lange Bremsspur bereits am Morgen auf der Straße befunden hätte, was die Polizei anzweifelt.