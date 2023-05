Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Südpfälzer Frauenhaus hat notorisch Platzprobleme. Die Einrichtung kann fünf Frauen mit ihren Kindern aufnehmen. Viel zu wenige. Und der verdichtete und überhitzte Wohnungsmarkt erschwert den Opfern von Gewalt einen Start in angstfreier Umgebung.

Gewalt an Frauen „in engen sozialen Beziehungen“ – also in Familien oder Partnerschaften – ist ein wachsendes Problem. Die Corona-Pandemie hat die Lage insofern noch zugespitzt,