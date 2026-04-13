Das „Kaisereck“ schließt im Herbst. Betreiber Eddy setzt auf einen Foodtruck mit Loaded Fries und Klassikern – die letzten Partys sind angekündigt.

Eine Ära neigt sich dem Ende zu: Die Kultkneipe „Kaisereck“ wird im Herbst ihre Türen schließen. Betreiber Eddy kündigte diesen Schritt kürzlich über soziale Medien an und löste damit bei vielen Stammgästen große Wehmut aus.

Über viele Jahre hinweg war das „Kaisereck“ weit mehr als nur eine Kneipe. In der Altstadt gelegen, entwickelte es sich zu einem festen Treffpunkt für Einheimische, Musikliebhaber und Besucher der Stadt. Ob beim Feierabendbier, bei langen Gesprächen am Tresen oder bei Livemusik am Wochenende: das „Kaisereck“ stand für Geselligkeit und eine besondere Atmosphäre. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Betreiber Eddy sichtlich bewegt. Seit 13 Jahren stand er hinter dem Tresen. Neben dem Kneipenbetrieb organisiert er zudem Veranstaltungen wie den „Osterrock“ in Annweiler.

Steigende Kosten sorgen für Kneipen-Aus

Doch nun ist endgültig Schluss. Die Gründe liegen vor allem in den steigenden Kosten, die der Gastronomiebranche seit Jahren zusetzen. Explodierende Energiepreisen, hohe Einkaufskosten und zudem personelle Herausforderungen. Auch das „Kaisereck“ blieb davon nicht verschont. „Irgendwann muss man die Reißleine ziehen“, so Eddy. Mit der Schließung endet ein prägendes Kapitel der lokalen Kneipenkultur. Viele Gäste verbinden persönliche Erinnerungen mit dem „Kaisereck“.

Entsprechend lesen sich die Kommentare in den sozialen Netzwerken, wo Besucher ihre schönsten Erlebnisse teilen und sich für die gemeinsame Zeit bedanken. Ganz verabschieden wird sich Eddy aus der Gastronomie jedoch nicht. Stattdessen wagt er einen Neuanfang auf Rädern: Künftig will er mit einem Foodtruck unterwegs sein und sich einem modernen Streetfood-Konzept widmen. Auf der Speisekarte stehen unter anderem sogenannte „Loaded Fries“: reich belegte Pommes-Variationen, die derzeit im Trend liegen. Neben Klassikern wie der Pfälzer Bratwurst bietet er verschiedene hausgemachte Kreationen an, etwa Chili-Cheese- oder Chili-con-Carne-Pommes.

Betreiber Eddy künftig mit Food-Truck unterwegs

Mit seinem Trailer war Eddy bereits auf mehreren Festen in der Pfalz unterwegs und konnte dort erste positive Erfahrungen sammeln. Die Resonanz der Gäste sei durchweg erfreulich gewesen, berichtet er. Ein Zeichen dafür, dass sein neues Konzept ankommt. Für viele Stammgäste ist das ein kleiner Trost, auch wenn der Abschied von der Kneipe schwerfällt. „Bis zur Schließung im Herbst wird es noch die ein oder andere Party geben“, verspricht Eddy. So bleibt noch Zeit, gemeinsam anzustoßen und dem „Kaisereck“ einen würdigen Abschied zu bereiten.