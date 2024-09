Zwei junge Männer haben sich mit ihren Audis am Mittwochmorgen auf der A65 ein illegales Rennen geliefert. Das geht zumindest laut Polizei aus Zeugenaussagen hervor. Demnach sollen der 19-Jährige und der 21-Jährige auf dem Weg zu ihrem jeweiligen Arbeitsplatz auf Höhe der Raststätte Pfälzer Weinstraße West in Richtung Karlsruhe mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Unter anderem haben sie laut Aussagen Fahrzeuge rechts überholt und so massiv geschnitten, dass eine Fahrerin eine Vollbremsung hinlegen musste, um einen Unfall zu verhindern. Weitere Zeugen berichten, dass zum Überholen auch der Standstreifen genutzt und zahlreiche Autofahrer genötigt und gefährdet wurden. Beide Verkehrsrowdys konnten ermittelt werden und bekamen Besuch von Polizeistreifen, der 19-Jährige an seiner Ausbildungsstätte in Landau. Gegen die zwei jungen Männer wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen illegalen Autorennens eingeleitet. Zudem wird geprüft, ob deren Führerscheine beschlagnahmt werden. Verkehrsteilnehmer, die am Mittwochmorgen gegen 7.35 Uhr von den beiden Rasern gefährdet wurden, sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 zu melden.