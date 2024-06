Verkehrsteilnehmer haben der Polizei am Sonntagabend , 18.18 Uhr, ein angebliches Autorennen auf der A65 im Bereich der AS Edenkoben (Fahrtrichtung Süden) gemeldet. Dabei sollten hochmotorisierte Fahrzeuge mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde über die Autobahn gefahren sein und vorausfahrende Fahrzeugführer mittels Lichthupe zum Fahrstreifenwechsel genötigt haben, teilt die Polizei mit. Durch eine Fahndung konnten von der Polizei im Bereich Maximiliansau drei leistungsstarke Fahrzeuge angehalten und kontrolliert werden. Ob es sich hierbei um die beteiligten Autos handelte, steht derzeit laut Polizei nicht fest. Verkehrsteilnehmer, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.