Am Glascontainer in Gleisweiler wurden Hausmüll, Kartons, Biomüll mit Essensresten und Putzutensilien illegal entsorgt, wie Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber mitteilt. Es komme häufiger vor, dass Leute ihren anderweitigen Müll am Glascontainer entsorgen, diesmal habe die Ortsgemeinde aber Zahnarztrechnungen und Überweisungsformulare mit Adressen und Namen gefunden. Rothgerber hat Anzeige erstattet. Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde werde die Täter ermitteln.