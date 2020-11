Am Panzergraben an der K 25 zwischen Steinfeld und Oberotterbach wurde am Donnerstag illegal entsorgter Müll entdeckt. Neben Hausmüll und Möbelresten wurden auch asbesthaltige Eternit-Platten abgelagert. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.