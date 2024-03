Am Freitag, 15. März, ist es in Arzheim bei der Abfallsammlung zu einem Unfall mit unsachgemäß entsorgtem Altöl gekommen.

Nach Angaben des EWL spritzte beim Pressen des gesammelten Abfalls im Müllfahrzeug eine große Menge Altöl aus dem Sammelschacht und verunreinigte den Lastwagen (unser Bild), die Straße und eine Hauswand. Das herumspritzende Öl traf auch einen Mitarbeiter des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebes Landau (EWL). Er blieb unverletzt.

Der EWL konnte das auf der Straße ausgetretene Öl noch am selben Tag mit Bindemittel zum größten Teil beseitigen. Für die Feinsäuberung hat das Unternehmen eine Fachfirma beauftragt. Die Reinigungsarbeiten am Fahrzeug und an der Hauswand dauern jedoch noch an. Die genaue Schadenshöhe sei noch nicht bezifferbar. Der EWL hat Strafanzeige gestellt, die Polizei ermittele bereits. Unter anderem schaut sie, ob sie den Ölbehälter findet, und sie versucht herauszufinden, in welcher Mülltonne er sich befand. Denn laut EWL werden immer mehrere Tonnen nacheinander verschlossen an das Fahrzeug angehängt und automatisch geleert. Erst nach mehreren Leerungen wird der Müll komprimiert.

Bürgermeister Lukas Hartmann, der für den EWL zuständig ist, kritisiert die illegale Entsorgung: „Da meinte jemand, es sich einfach machen zu müssen und schadet damit der Allgemeinheit, der Natur und seinen Nachbarn.“ Er sei erleichtert, dass niemand verletzt wurde.

Verkaufsstelle nimmt Altöl an

Der Entsorgungsbetrieb unterstreicht, dass Altöle wie beispielsweise Motoren- und Getriebeöle Sonderabfälle sind und eine Vielzahl von Schadstoffen enthalten. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung könnten diese in der Umwelt großen Schaden anrichten. Ein Liter Altöl könne beispielsweise bis zu eine Million Liter Trinkwasser verseuchen. Der städtische Betrieb betont, dass Sonderabfälle wie Altöl nicht in den Restabfall gehören, sondern separat entsorgt werden müssen. Alle Verkaufsstellen von Ölen für Kraftfahrzeuge sind gesetzlich verpflichtet, Altöl bis zu der gekauften Menge kostenlos zurückzunehmen. Motoren- und Getriebeöle werden auch nicht vom Sonderabfallmobil des EWL mitgenommen. Weitere Infos rund um die richtige Entsorgung gibt es im Abfall-ABC auf den Internetseiten www.ew-landau.de.

Wer Schadstoffe wie Chemikalien, Lacke oder Altöl illegal entsorgt, muss mit einem Bußgeld bis zu 2000 Euro rechnen. Außerdem wird man verpflichtet, die Reinigungs- und Sanierungskosten zu bezahlen.