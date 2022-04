Ein 38-Jähriger hat am Freitagabend gegen 18 Uhr im Ostring die Kontrolle über sein Auto verloren – mit Folgen. Der Grund: Seine Mitfahrerin litt an akuter Übelkeit. Laut Polizei kam der Mann deshalb mit seinem VW nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Begrenzungsstein und einem geparkten Fahrzeug. Dieses wiederum wurde auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Beamten weiter berichten. Um den VW kümmerte sich der Abschleppdienst. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.