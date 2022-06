Bei der Standortumfrage 2022 der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz hat sich Landau als starker Wirtschaftsstandort behauptet. Die Stadt gehört mit einer Gesamtnote von 2,6 zu den am besten bewerteten kreisfreien Städten in der Pfalz, gleichauf mit Speyer und Frankenthal. Landau und Speyer haben sich gegenüber 2018 leicht verschlechtert: Sie waren damals mit 2,4 bewertet worden. Die Gründe wurden nicht im Detail untersucht; eine Eintrübung durch Corona hält die IHK für eine Erklärung. Pfalzweit beste Noten bekam Landau für seine Wirtschaftsförderung: Die kam auf 2,8, während der Durchschnittswert für die Pfalz bei 3,2 liegt. Benotet wurde wie in der Schule mit Werten von eins bis sechs.

