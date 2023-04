Jugendliche der Integrierten Gesamtschule (IGS) Landau haben eine transportable Theke gestaltet. Diese soll für die Schülerfirma Sattmacher genutzt werden.

Das Projekt entstand im Zuge des Handwerkswettbewerbs „Mach Was!“ der Elektro-Unternehmensgruppe Würth. Seit Dezember arbeiteten die Technikschüler und Technikschülerinnen der Klassenstufe neun intensiv an der Planung und Konstruktion der mobilen Theke. Sie soll bald der schulinternen Firma Sattmacher helfen, ihre Produkte besser und unkomplizierter zu verkaufen. Mit der neuen Theke entfällt der umständliche Aufbau von Tischen und das Verlegen von Stromkabeln. Sie wird alles beherbergen, was für den Verkauf nötig ist, und für die Abläufe optimal abgestimmt sein. Mit einem selbst gebauten Prototyp wurde dies bereits erprobt, und es wurden Verbesserungen eingeplant.

Die Lernenden werden bei der Konstruktion von Fachfirmen beraten und unterstützt. Den Landauer Nachwuchs begleiten Christoph Hagenbuch und André Deck, beide Geschäftsführer von AC Elektro aus Billigheim-Ingenheim, einem Mitgliedsbetrieb der Elektro-Innung der Südpfalz. Sie versorgen den Verkaufsstand mit sicherer Elektrik und Beleuchtung. Die Techniksäle und die Schule sind den beiden vertraut, sie waren selbst einmal Schüler dort, Ulrich Roos war ihr Techniklehrer. „Die Zusammenarbeit ist ein echter Glücksfall, die fachliche Beratung ist einfach Gold wert“, so Roos. Das Projekt hat eine Wirkung auf die Berufswahl. „Die Zusammenarbeit soll Lust auf Handwerksberufe machen, das ist auch die Absicht. Fachkräfte werden wir dringend brauchen“, sagt Roos, der vor seiner Lehrertätigkeit selbst eine Handwerksausbildung gemacht hatte.

Zum zweiten Mal bei Wettbewerb dabei

Die Kreishandwerkerschaft Südpfalz – Deutsche Weinstraße ist Talent Company Partner an der Schule und unterstützt die Berufsorientierung der Schüler das ganze Jahr über. „Wir freuen uns sehr, dass an der IGS Landau zum zweiten Mal ein Projekt eingereicht wird und werden beim Online-Voting die Daumen drücken, dass es dieses Jahr klappt, in die Top 10 zu kommen“, sagt Gitta Altpeter, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, mit Blick auf den Handwerkswettbewerb.