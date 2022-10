Trillerpfeifen, Ratschen – und die Schlagworte „acht Prozent“ sind weithin um die Landauer Festhalle zu hören. Dort treffen sich am Freitag die Verhandlungsführer der IG Metall und der Arbeitgeber zu den Tarifverhandlungen. Vor den Türen machen rund 1000 Demonstrierende – so schätzt es IG-Metall-Sprecher Uwe Stoffregen – auf ihre Forderungen aufmerksam. Die Arbeitenden wollen unter anderem acht Prozent mehr Lohn für die kommenden zwölf Monate. „Wir erwarten, dass die Arbeitgeber heute ein Angebot vorlegen“, sagt Stoffregen, der für den Bezirk Mitte der Gewerkschaft spricht – und somit .

Dazu erwarte man nachhaltige Entgelterhöhungen – denn die Preise steigen, auch die Ausgaben für Energie seien „dramatisch gestiegen“. Anders als die Firmen könnten Mitarbeitende ihre Kosten nicht per Preiserhöhung auf Kunden umlegen. Auch das Argument, Lohnerhöhungen trieben die Inflation weiter an, weist Stoffregen zurück. Denn: „Die bisher letzte Lohnerhöhung gab es 2018. Und damals sind die Preise auch nicht gestiegen.“ Da eher nicht mit einer Einigung zu rechnen sei, wie der Sprecher annimmt, steht der Termin für die nächste Verhandlungsrunde bereits fest: am 27. Oktober, kurz vor Ende der Friedenspflicht, soll an einem noch zu bestimmenden Ort wieder miteinander gesprochen werden.