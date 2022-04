Am Donnerstag, 5. Mai, startet eine weitere Runde der Bürgerbeteiligung zur Hochwasservorsorge in Landau. Die Stadt und der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) wollen um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftssaal erste Lösungsansätze gegen Überschwemmungen durch Starkregen für Nußdorf vorstellen. Eine Anmeldung zur Veranstaltung erbittet der EWL bis Mittwoch, 4. Mai unter der Rufnummer 138611 oder per E-Mail an hochwasser@landau.de. Es gelten das Abstandsgebot und Maskenpflicht beim Betreten des Gebäudes, nicht aber am Platz. Dort wird das Masketragen trotzdem empfohlen.