Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (Idahobit) am Dienstag, 17. Mai, ist auch in der Südpfalz ein Thema. Die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Landau, Evi Julier, und der Landkreis SÜW, Isabelle Stähle, und Germersheim, Lisa-Marie Trog, hin. Am 17. Mai vor genau 32 Jahren strich die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste der psychischen Krankheiten.

Die drei Frauen betonen: „Wir sind nicht alle gleich, unsere Rechte jedoch müssen es sein! Menschenrechte sind nicht verhandelbar.“ Darum wird am Dienstag an den Kreishäusern und am Rathaus die Regenbogenflagge gehisst. Bereits am Montag, 16. Mai, 19.30 bis 21 Uhr, ist eine Online-Veranstaltung zum Thema Transidentität. Anmeldung unter: l.trog@kreis-germersheim.de oder Telefon 07274 53-1109.