... ich berufsbedingt viel unterwegs bin und mich und andere deshalb schützen möchte“, sagt Manuel Kiefer. Der 41-Jährige aus Heuchelheim ist Sonnenschutzmonteur und arbeitet viel in Krankenhäusern und Altenheimen. Bisher habe ihm die Zeit gefehlt, einen Impftermin im Impfzentrum oder in einer Arztpraxis wahrzunehmen. Als er gesehen hat, dass der Impfbus auf dem Landauer Real-Parkplatz Halt macht, entschied er sich spontan, vorbeizuschauen. Nach dem Piks gehe es ihm gut. Er fühle sich nun befreiter und erleichtert, erzählt Manuel. Er freue sich über die unkomplizierte Impfung ohne vorherige Anmeldung. Wann und wo die Impfbusse in Rheinland-Pfalz unterwegs sind, ist auf www.corona.rlp.de zu finden.