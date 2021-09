… weil ich mich, meine Liebsten und meine Mitmenschen schützen will und so mithelfen kann, die Pandemie zu bekämpfen“, sagt Simone Brück aus Herxheim. „Ich will mir nicht vorstellen müssen, dass ich jemanden angesteckt habe.“ Die 53-Jährige kommt als Lauftherapeutin und noch mehr als Mitarbeiterin der VR-Bank Südpfalz mit Menschen zusammen. Die ehemalige Leistungssportlerin hat den Eindruck, „die Leute haben das Laufen für sich entdeckt“. Sie setzt mit der Impfung auch auf Freiheiten, „sodass ich weiterhin arbeiten und mich sportlich in der Gruppe im Freien bewegen kann“. Künftig wird ein Hund die ehemalige Weltmeisterin der Altersklasse 35 über 800 Meter begleiten. Noch ist der aber zu klein, um ihr auf langen Strecken folgen zu können.