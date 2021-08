... ich selbst erfahren habe, was es heißt, an Covid-19 zu erkranken“, sagt Dietmar Seefeldt. Der Landrat der Südlichen Weinstraße hatte sich im Februar mit dem Virus infiziert, nachdem sich ein Familienmitglied Corona eingefangen hatte. Die Symptome in der Familie seien ganz unterschiedlich gewesen, berichtet der 51-Jährige: „Von fast keinen bis zu wochenlangen Einschränkungen.“ Seefeldt war in häuslicher Quarantäne, kraftlos und angeschlagen. Er habe zwar nie Atemprobleme gehabt oder andere schwerwiegende Reaktionen, aber er wisse, dass das auch anders hätte laufen können. „Damit andere nicht möglicherweise schwer erkranken und ich selbst nicht das Virus weiterverbreiten kann, habe ich mich selbstverständlich jetzt auch in unserem Impfzentrum impfen lassen“, erläutert der Christdemokrat. Er akzeptiere, dass Menschen hinterfragten und sich gegebenenfalls gegen eine Impfung entschieden. „Meine Überzeugung aber ist: Das beste Mittel, die Pandemie zu bekämpfen, ist die Impfung.“ Sie sei mittlerweile ohne komplizierte Terminvergabe leicht möglich. Daher bittet auch der Landrat darum: „Lassen Sie sich impfen, die Nebenwirkungen sind in der Regel gering!“