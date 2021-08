... das Impfen die einzige Möglichkeit ist, der Krankheit zu begegnen und sich und andere vor Corona zu schützen“, sagt Oliver Dums. Der Berufsmusiker aus Hauenstein, der viel in der Südpfalz unterwegs ist, hat am eigenen Leib erlebt, wie bedrohlich und einschneidend die Pandemie ist. Der Musiker konnte lange nicht auftreten. Derzeit könnten Künstler nur als Idealisten bestehen, sagt er. „Ich verhehle nicht, dass Veranstaltungen wegen der Corona-Auflagen viel schwieriger finanziell zu handeln sind, um wieder Erträge zu bringen.“ Der 52-Jährige nennt als Beispiel den Sommerpark in Billigheim, bei dem er dabei ist. Auch dort seien Idealisten am Werk. „Wir wollten beweisen, dass Kultur zurückkommen kann.“ Die Menschen hätten Kunst und Kultur vermisst. Die Schutzimpfung gegen Corona und die Neubewertung der Inzidenzen seien der richtige Weg. „Ich vertraue in die Wissenschaft und denke, dass wir gute Impfstoffe haben“, sagt der vielseitig engagierte Musiker.