... ich mich und andere schützen möchte“, sagt die junge Winzerin Daniela Töpfer-Scheib. Die 30-Jährige führt seit sechs Jahren das elterliche Weingut Doktores Töpfer im Herzen von Annweiler. Im Weingut habe sie viel Kundenkontakt, sie sei bei Veranstaltungen wie zuletzt beim Weinerlebnis in Landau unterwegs und trage auch Verantwortung für die Lese-Mannschaft. Bei Töpfers wird nämlich noch komplett von Hand gelesen. „Zudem habe ich einen kleinen Sohn, da will ich auch kein Risiko eingehen“, sagt Töpfer-Scheib, die als Annweilerer Kastanienprinzessin 2014/2015 und Pfälzische Weinprinzessin 2017/2018 schon die Region repräsentierte. Wer keine gesundheitlichen Einschränkungen habe, sollte sich impfen lassen, zum Schutz der gesamten Gesellschaft, findet sie. Gerade auch für Urlauber sei das wichtig, um das Virus nicht in andere Länder oder aus diesen zurück zu tragen, sagt die Annweilererin, die jetzt auch in den Urlaub aufbricht: Hausbootfahren in Holland.