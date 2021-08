... ich in der Coronazeit einige Male auf Intensivstationen Menschen beim Sterben begleiten konnte, die allein waren, und weil ich die große Not gesehen habe, die auch Angehörige durchlebten, die nicht zu ihren Lieben durften“, sagt Arno Vogt. Der 61-jährige Pfarrer kümmert sich seit 2012 um die Katholiken in Herxheim, Hayna, Herxheimweyher, Insheim und Offenbach. Er sei außerdem der Meinung, als Bürger eines Staates und als Christen seien wir füreinander verantwortlich und sollten in unserer Macht stehende tun, dass sobald wie möglich eine gewisse Normalität im Zusammenleben wieder erreicht werden kann, so der Geistliche, der vor seiner Tätigkeit in der Südpfalz 20 Jahre im saarländischen St. Ingbert gewirkt hatte.