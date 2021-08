... es unverantwortlich ist, es nicht zu tun“, sagt Jens Ove Heckel. Mit Blick auf die Gesamtlage – fehlende Herdenimmunität und steigende Inzidenzen – könne man nur in großer Sorge sein, meint der 54-Jährige. Der Landauer Zoodirektor verweist darauf, dass seine Bildungs- und Kultureinrichtung eine erneut Schließung über einen längeren Zeitraum nicht verkraften würde. Er versteht auch nicht, wie man sich der Impfung gegen Covid-19 verschließen kann. Seine Toleranz sei da sehr schnell am Ende. „Impfungen gehören zu den größten Erfindungen der Menschheit, weil sie uns schützen vor bösen und gefährlichen Erkrankungen, die viele zu Krüppeln gemacht oder umgebracht haben.“ Heckel empfiehlt allen Impfverweigerern, sich Bilder von Pockenkranken anzuschauen oder Videos zu Kinderlähmung, Tollwut, Gelbfieber oder den Leberentzündungen Hepatitis-A und -B. „Ohne Impfungen hätten wir noch immer viel Leid und Tod“, betont der Wahl-Ilbesheimer. Die Tierpfleger im Landauer Zoo seien alle geimpft, nicht nur gegen Corona. „Wir haben auch eine Verantwortung für die Tiere, in diesem Fall besonders für die Affen.“