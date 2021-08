... ich selbst schon einmal schwer krank war“, sagt Clara Brion. Die Angestellte des Gensheimer Bio-Hofladens in Offenbach will sich selbst und ihre Mitmenschen schützen. Auch auf dem Wochenmarkt in Landau. Direkt zur Sprache komme das Thema Impfen auf dem Markt zwar selten, aber ihr gebe es ein Stückchen Sicherheit. „Auf die Masken sprechen uns die Kunden zwar an, aber ob geimpft oder nicht spielt an unserem Stand keine Rolle“, sagt die junge Verkäuferin. „Für mich ist die Impfung eine einfache Möglichkeit, etwas für die Gemeinschaft zu tun“, meint sie. Gerade wenn man so viel Kontakt zu Menschen habe. Und zu frischen Lebensmitteln. Mit rund 300 Kundinnen und Kunden habe sie täglich zu tun. „Da fühle ich mit Impfung einfach sicherer“, sagt die 23-Jährige. „Ich bin froh über jeden, der sich impfen lässt“, sagt die junge Frau, doch dazu zwingen solle man niemanden. Die Entscheidung müsse jeder für sich selbst treffen.