... es der einzige Weg ist, gemeinsam als Gesellschaft aus der jetzigen Situation wieder rauszukommen“, sagt Simon Nichterlein, Vorsitzender der DLRG, der zusammen mit vielen Freiwilligen seit vielen Monaten das Corona-Testzentrum in der Landauer Festhalle betreibt. Nichterlein geht es nicht primär darum, sich selbst zu schützen, „sondern die Schwachen der Gesellschaft: diejenigen, die nicht geimpft werden können“. Dazu können Menschen mit Vorerkrankungen gehören, aber auch die große Gruppe der Kinder unter zwölf Jahren, die in die Kita und in Kürze wieder in die Schulen gehen. Vorbehalte gegen das Impfen kennt Nichterlein natürlich auch, aber in seinem Umfeld spielen sie keine Rolle: „Es gibt bei uns keinen einzigen Helfer, der ungeimpft wäre.“