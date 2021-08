... wir uns gegenseitig vor Corona schützen müssen“, sagt Ralf Haug. Der Schulleiter der Integrierten Gesamtschule in Landau ist so wütend. „Wir zwingen jetzt die 12- bis 17-Jährigen in die Impfung, weil wir uns nicht an die eigentliche Gruppe herantrauen“, sagt der Mörzheimer und meint die 18- bis 59-Jährigen. In knapp zwei Wochen sind die Sommerferien vorbei. „Wenn wir nochmal in den Fern- und Wechselunterricht müssen, gehen die Kinder vor die Hunde. Das ist so ungerecht“, wettert der 60-Jährige. Vor allem die Kinder an den sozialen Rändern würden wir verlieren, befürchtet er. „Die psychosozialen Folgen der Pandemie sind jetzt schon enorm. Beratungsstellen und Therapeuten sind doch überfordert, und das, obwohl viele junge Menschen suizidale Gedanken mit sich herumtragen“, spricht der Pädagoge ein wichtiges Thema an.