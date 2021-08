... ich eine Verantwortung habe, für mich und auch für andere“, sagt Susi Kern, die seit über zehn Jahren den Kiosk auf dem Schulhof des Max-Slevogt-Gymnasiums in Landau betreibt. Sie habe viel Kontakt zu Schülern und wolle diese schützen. „Auch im Hinblick auf mein Alter und meine Vorerkrankungen ist es mir wichtig, mich selbst vor Corona zu schützen.“ Und die 60-Jährige aus Landau möchte sich ohne Riesenängste wieder bewegen können. „Nur wenn wir an einem Strang ziehen, kommen wir weiter“, sagt Susi Kern. Dass sie fünf Wochen lang nach der zweiten Impfung mit Nachwirkungen zu tun hatte, hat sie in Kauf genommen. „Jetzt fühle ich mich sicherer.“