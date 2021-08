ich mir möglichst bald wieder ein normales Leben für die Menschen in unserer Stadt und für mich selbst wünsche“, sagt Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „Wir alle haben Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Daher habe ich die Möglichkeit einer Impfung genutzt – um mich, meine Familie und mein gesamtes Umfeld so gut wie möglich zu schützen.“ Auch wenn es derzeit in vielen Bereichen unseres Lebens so aussehen mag: Die Pandemie sei leider noch nicht vorbei, und wenn wir sicher und mit möglichst wenig Einschränkungen durch den Herbst kommen wollten, sei die Corona-Schutzimpfung das beste Mittel im Kampf gegen das Virus, unterstreicht der 54-jährige Christdemokrat. „Wer sich impfen lässt, muss sich keine Sorgen mehr wegen eines schweren Verlaufs bei einer möglichen Erkrankung machen und trägt gleichzeitig zur Eindämmung der Pandemie bei.“