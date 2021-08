ich das der Gesellschaft gegenüber für richtig halte“, sagt Andreas Wittenberg vom Cafe am Markt in der Marktstraße 51 in Landau. „Wir leben nicht alleine“, betont der 56-Jährige. Die wenigsten Menschen blieben ja konsequent alleine zu Hause und ließen sich alles bringen. Impflicht? Ein heikles Thema, sagt Wittenberg. Ihm wäre danach zum Schutz der Kinder und Jugendlichen, aber der Eingriff in die Freiheit des Einzelnen ist ihm doch zu problematisch. Besser sei es, an die Vernunft der Menschen zu appellieren und anzuerkennen, dass wir nicht allein leben. „Wir sind doch soziale Wesen und auch abhängig von Kontakten.“