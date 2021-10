[Aktualisiert um 14.28 Uhr] Ein ungewöhnliches Schauspiel konnten Autofahrer und Fußgänger am Montag gegen 9.45 Uhr in der Boelckestraße in Landau bewundern. Ein Hydrant hatte eine meterhohe Wasserfontäne erzeugt. Dadurch sammelte sich innerhalb kurzer Zeit in der angrenzenden Neustadter Straße das Wasser. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, kam es im Zuge der aktuell im Stadtgebiet laufenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zu diesem Wasseraustritt. Erledigt werden die Arbeiten vom lokalen Versorger Energie Südwest. „Es kam weder zu Verkehrsbeeinträchtigungen noch zu Folgewirkungen für Anwohner“, heißt es aus dem Rathaus.