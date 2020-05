Der Hungerstreik von Clara Reis und ihrer Freundin geht auch am dritten Tag weiter. „Ich fühle mich ein bisschen schwach und müde, aber eigentlich noch ganz gut“, berichtet die 18-jährige Landauerin. Sie haben den größtenteils verregneten Donnerstag auf dem Rathausplatz ausgeharrt, auch am Freitag sind sie vor Ort. Ab und an stoppe ein Passant, um sie zu beschimpfen, aber die Reaktionen der Landauer seien größtenteils positiv. Manche brächten Decken oder Tee vorbei. Zwei junge Menschen hätten sich in Landau den beiden Aktivistinnen angeschlossen, zudem sei einer in Dresden ihrem Vorbild gefolgt, berichtet Reis. Die Aktivistinnen wollen mit ihrem unbefristeten Hungerstreik auf die Lage in den griechischen Flüchtlingslagern aufmerksam machen. „Allein im Lager Moria leben 5000 Minderjährige in menschenunwürdigen Zuständen“, sagt Reis. Sie fordern, dass Deutschland mehr als 42 unbegleitete minderjährige Geflüchtete aufnimmt.