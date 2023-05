Einen kopierten RHEINPFALZ-Artikel, dazu eine handgeschriebene Notiz und die Kontodaten des Hungermarschvereins. Auf der Wollmesheimer Höhe haben Unterstützer des Projekts diese Nachricht in ihren Briefkästen gefunden. Normalerweise hätten sie Besuch von Elisabeth und Gerhard Courret bekommen, die auf der WoHö seit Jahrzehnten persönlich Spenden für den Hungermarsch einsammeln. Damit ist nun Schluss, wie der Notiz zu entnehmen ist. Grund dafür ist zum einen die Gesundheit des Ehepaars, zum anderen aber die Aufgabe ihrer katholischen Gemeindekirche St. Albert durch die Diözese Speyer. „Wir sind maßlos traurig und wütend, dass wir vor vollendete Tatsachen gestellt worden sind, und unsere Kirche abgerissen werden soll“, sagt Gerhard Courret. Die Gespräche in der Vergangenheit mit dem Leiter der Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt, Dekan Axel Brecht, hätten nichts gebracht. Schon im Pastoralen Konzept der Pfarrei vom Januar 2019 wird die Aufgabe des Kirchengebäudes in der Drachenfelsstraße genannt. Eine zukünftige Innensanierung könne finanziell nicht mehr gestemmt werden, heißt es dort. „Dadurch zerbricht auch die Gemeinschaft unserer Kirchengemeinde“, sagt Gerhard Courret. Aus Protest und persönlicher Enttäuschung, auch was die undemokratischen kirchlichen Strukturen angeht, werden sich Elisabeth und Gerhard Courret nicht mehr persönlich um die Spendenakquise für den Hungermarsch kümmern, wie sie der RHEINPFALZ auf Anfrage mitteilen. Dennoch appelliert das Ehepaar, weiterhin für die Projekte in den afrikanischen Ländern Kenia, Tansania, Ruanda und Kongo zu spenden. In den letzten 30 Jahren konnten Elisabeth und Gerhard Courret den Hungermarschverein mit über 92.000 Euro unterstützen.