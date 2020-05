Der Hungermarsch-Gottesdienst ist eine Tradition in Landau. Auch in diesem Jahr wird er an Christi Himmelfahrt, 10.30 Uhr, in der Marienkirche gefeiert. Das teilt Dekan Axel Brecht mit. Diesmal ist eine Anmeldung für den Besuch des Gottesdiensts nötig. Wer die Messe mitfeiern möchte, kann sich ab Montag, 11 Uhr, im Pfarrbüro unter Telefon 06341 968980 oder online auf der Seite www.kirchelandau.de/online-gottesdienste anmelden. Seit 43 Jahren marschieren an Christi Himmelfahrt jährlich bis zu tausend Menschen einen Weg von 30 Kilometern beim Landauer Hungermarsch. Dies geschieht aus Solidarität mit Menschen in Tansania, Kenia, Sansibar, Ruanda und im Kongo.