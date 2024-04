Am 9. Mai ist der Landauer Hungermarsch. Der Verein lädt zum Gottesdienst ein, bevor es auf die 30 Kilometer lange Runde geht. Man hofft auf möglichst viele Teilnehmer.

„Wer einen Stein ins Wasser wirft, verändert das Meer.“ Mit diesem Sinnspruch lädt der Landauer Hungermarschverein zum nächsten großen Hungermarsch am 9. Mai nach Landau ein. Das Engagement des Vereins für Afrika sei mit diesem Satz gut umschrieben, sagt der Vorstand.

Den Menschen in ihrer Heimat Zukunft ermöglichen

„Wir können nicht alle Probleme lösen oder überall die Not lindern. Aber das, was wir tun, verändert die Situation von sehr vielen Menschen“, schreiben Annel Jung und Gemeindereferent Artur Kessler, die beiden Vorsitzenden des Vereins, in ihrer Einladung zu dem Marsch am Feiertag Christi Himmelfahrt. Hilfsprojekte gebe es in Kenia, Tansania, Sansibar, Ruanda und im Kongo. Fast überall gehe es in den Projekten um Wasser. Da es sich dabei um das drängendste Problem in vielen Teilen Afrikas handele, liege ein Hauptaugenmerk des diesjährigen Marsches auf dem Thema. Sauberes, gesundes Trinkwasser etwa sprudele durch Hilfe aus Landau jetzt wieder an Schwester Genovefas Krankenhaus im kenianischen Voi. Es diene nicht nur der örtlichen Versorgung, sondern werde auch abgefüllt und verkauft – unter dem Markennamen „Hope“ (deutsch: „Hoffnung“). Dabei kämen die hier erzielten Einnahmen der Arbeit der gleichnamigen Klinik zugute. Ein Beispiel für die Hilfe zur Selbsthilfe, die dem Hungermarschteam ganz wichtig sei, wie Artur Kessler betont: „Wir wollen dabei helfen, dass die Menschen ein Leben in Würde führen können.“ Annel Jung ergänzt: „Und wir wollen so helfen, dass die Menschen in ihrer Heimat bleiben können und dort eine Zukunft haben.“

Ein besonderer Gast kommt

Um diese Ziele zu erreichen, sei der Verein auf viele engagierte Teilnehmer beim Marsch und auf zusätzliche Spender angewiesen. Auch über das Jahr verteilt verzeichne der Verein immer wieder Einzelspenden oder auch Erbschaften. „Insgesamt können wir die Anfragen nach Unterstützung aus den Projekten übers Jahr erfüllen“, sagt Kessler. In enger Abstimmung mit den Projektpartnern in Afrika entscheide darüber jeweils der Vereinsvorstand in Landau.

Unter dem Motto „Laufend Gutes tun“ geht es laut dem Veranstalter am Donnerstag, 9. Mai, in der Kirche St. Maria mit einem Gottesdienst um 9 Uhr los. Musikalisch werde das „Coeurchen“ die Feier gestalten. Mit dabei: Bischof Rogath Kimaryo aus der Diözese Same, wo die Hungermarschspenden verschiedene Brunnen- und Trinkwasserprojekte ermöglichten, wie der Verein mitteilt. Ebenfalls zu Gast sein werden demnach die Ordensfrauen Genovefa und Nelly aus Kenia. In der Feier werde an den langjährigen Vorsitzenden des Hungermarschvereins Pfarrer Klaus Armbrust erinnert, der vor bald einem Jahr verstorben sei.

Alternativroute für Familien

Nach dem Gottesdienst schließe sich unmittelbar der Marsch über Ranschbach, den Kaltenbrunn, dem Bildstöckel bei Eschbach sowie Ilbesheim zurück nach Landau an. Dort sei das Pfarrheim St. Albert auf der Wollmesheimer Höhe Zielpunkt nach der rund 30 Kilometer langen Runde. Erste Kontrollstelle und Rastmöglichkeit seien jedoch nicht wie früher am Kaltenbrunn geplant, sondern bereits am Dorfgemeinschaftshaus in Ranschbach. Artur Kessler weist außerdem auf eine Alternativroute vor allem für Familien hin, die die Gesamtstrecke um die Hälfte verkürze. Dabei sei ein Picknick in Ilbesheim vorgesehen. „Es wird dazu direkt nach dem Gottesdienst einen Aufruf speziell für die Familien geben“, sagt er.

Zur Teilnahme beim Marsch gibt es in den Landauer Kirchen und Pfarrbüros Karten, die ebenfalls auf www.hungermarsch.de zum Herunterladen und Ausdrucken bereit stehen. Die Karten dienen dem Eintrag der zugesagten Spenden pro Kilometer – um damit „laufend Gutes zu tun“.