Seit Jahrzehnten unterstützt die Pfarrei Maria Himmelfahrt mit dem Hungermarsch an Christ Himmelfahrt Hilfsbedürftige in Kenia. Schwester Genovefa kümmert sich darum, dass die Spenden dort ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Sie berichtet, wo es brennt.

Am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, gibt es in Landau den inzwischen 47. Hungermarsch. Der Tag der Solidariät beginnt mit einem festlichen Gottesdienst, der musikalisch vom Chor Coeurchen gestaltet wird.

Schwester Genovefa aus Kenia ist in diesem Jahr wieder zu Gast und wird im Gottesdienst von der aktuellen Situation der Menschen in Kenia berichten. Seit 1986 werden Projekte unterstützt, für die sie sich einsetzt. Mit ihren 74 Jahren wirkt die St. Josephsschwester nach wie vor entschlossen, gegen jede Form von Unterdrückung, Ausbeutung und Armut anzugehen. Nach Angaben von Gemeindereferent Artur Kessler von der Pfarrei Mariä Himmelfahrt, der mit Schwester Genovefa über ihre Arbeit, über Fortschritte, aber auch über schwierige Situationen und Rückschläge gesprochen hat, ist die Betreuung der ihr anvertrauten Aidswaisen nach wie vor ein Schwerpunkt ihrer Arbeit.

Medikamente sind teuer

Kinder, deren Eltern an Aids starben, werden von den Schwestern und Mitarbeitenden betreut, gefördert und versorgt. Die notwendigen Medikamente können durch die Erlöse der Sternsingeraktion und des Hungermarschs an die Kinder und die Ärmsten ausgegeben werden. Nach Möglichkeit bleiben die Kinder in ihrem Umfeld, leben bei Verwandten oder im Kinderheim der Schwestern.

Doch die Medikamente können nur eingenommen werden, wenn die Kinder und Aidskranken etwas gegessen haben. So sorgen die Schwestern auch für Nahrung, für Wohnung und Kleidung und für Bildung. Ein Schulbesuch können sich die Aidswaisen allerdings nicht leisten. Durch den Verkauf von eigenem Wasser aus einem Tiefbrunnen kann jeden Tag für 100 Kinder das Nötige gezahlt werden. Kinder, die keine Angehörigen mehr haben, finden im Kinderheim in Bura eine neue Heimat.

Krankenhaus bekommt Intensivstation

Derzeit betreut Schwester Genovefa elf Gruppen von Frauen, die ebenfalls mit dem Aidsvirus infiziert sind. Diese Frauen haben in der Regel keine Chance, für ihre Familien zu sorgen. Aber in dem Projekt erfahren sie Gemeinschaft und stärken sich gegenseitig. Durch Handarbeiten verdienen sie etwas Geld, um Nahrung kaufen und ihre Familie unterstützen zu können. Der Hungermarschverein hat in den vergangenen Jahren Ziegen und Hühner zur Eigenversorgung an diese Familien verteilt – kleine Gesten der Hoffnung mit einer großen Wirkung für die einzelnen Familien.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Betreibung des Krankenhauses in Voi. Der stetige Ausbau und die Weiterentwicklung sorgen für eine gute medizinische Versorgung der Menschen in der ganzen Umgebung. Trotz vieler Rückschläge hat sich das Krankenhaus gut etabliert. Nach der Errichtung einer Dialysestation folgt in diesem Jahr die Versorgung der Stationen mit Sauerstoff und der Aufbau einer Intensivstation.

Corona verschärft die Not

„Nach der Coronazeit liegt unser Land am Boden. Die Armut ist noch größer geworden. Die Menschen haben niemand, der für sie eintritt“ , so Schwester Genovefa zur Situation vieler ihr anvertrauten Menschen. Diese bräuchten Zuversicht und Hoffnung. Die Schwestern versuchen durch ihr Engagement den Menschen Mut zu machen und mit Hilfe von Spenden die Not zu lindern. Vieles wurde auf den Weg gebracht, Vieles ist noch zu tun.

Kessler schließt mit einem Appell: „Mit jedem Euro können wir in Landau zu Hoffnungsträgern werden. Gehen auch Sie mit beim 47. Landauer Hungermarsch!“

Info

Nach dem Festgottesdienst um 9 Uhr in der Marienkirche führt der Weg über Ranschbach (der erste Kontrollpunkt ist in diesem Jahr im Dorfgemeinschaftshaus) zum Bildstöckl an der Madenburg, dann über Ilbesheim zum Pfarrheim St. Albert.