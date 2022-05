Die Corona-Beschränkungen fallen, es ist wieder mehr drin. Auch der Landauer Hungermarsch läuft am Donnerstag wieder wie gewohnt ab.

„Wir gehen davon aus, dass der Marsch am 26. Mai wieder fast normal stattfinden kann“, schreiben Annel Jung und der frühere Pfarrer Klaus Armbrust, Vorsitzende des Hungermarschvereins, in der Einladung für Christi Himmelfahrt. Beginn ist um 9 Uhr in der Landauer Marienkirche mit dem Gottesdienst. Nach neuesten Bestimmungen ist dafür weder eine Anmeldung erforderlich, noch ist die Teilnehmerzahl in der Kirche begrenzt. Die Feier wird auch auf dem Youtube-Kanal von St. Maria übertragen. Das Motto des Marschs: „Wandern für die andern“.

Eiswagen kommt

Unmittelbar nach dem Gottesdienst beginne dann der Marsch Richtung Ranschbach, durch Ausläufer des Pfälzerwaldes zum Bildstöckel bei Eschbach über Ilbesheim nach Landau, teilen die Organisatoren weiter mit. Dort ist der Zielpunkt dieses Jahr am Pfarrheim St. Albert auf der Wollmesheimer Höhe. Am Kontrollpunkt „Am Bildstöckel“ werde es keine Bewirtung mit Kaffee und Kuchen geben, sagt Jung. Stattdessen verspreche ein Eiswagen den Marschierenden Erfrischung. Kaffee und Kuchen würden dann am Ziel auf der Wollmesheimer Höhe gereicht.

Unterstützer spenden pro gelaufenem Kilometer einen bestimmten Betrag. Nach dem Lauf sammeln die Marschierer diese Beträge ein und überweisen sie dem Hungermarschverein.

Im Netz

Weitere Infos, auch die Teilnehmerkarte auf hungermarsch.de. Spendenkonten bei der VR-Bank Südpfalz, IBAN DE15 5486 2500 0000 7855 55, sowie bei der Sparkasse Südpfalz, IBAN DE16 5485 0010 0000 0800 93.