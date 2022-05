Christi Himmelfahrt ist in Landau Wandertag. Zur diesjährigen Ausgabe des Hungermarschs in Landau sind rund 500 Menschen erschienen – darunter Thüringer und Hamburger. Das berichtet Mit-Organisatorin Annel Jung vom Hungermarschverein. Gesammelt wurden ungefähr 150.000 Euro an Spendengeld. Die Stimmung sei bei dem „wahnsinnig guten Wetter“ die ganze Zeit über „extrem gut“ gewesen, berichtet Jung. Nicht nur beim Marsch selbst, sondern auch beim Gottesdienst in der Marienkirche zuvor. Der Marsch habe sich angefühlt wie eine Art Familientreffen – für die gute Sache. Denn: Der Verein möchte das Geld unter anderem für je eine Brunnenbohrung in Tansania und auf einer Sansibar-Insel, die Mit-Finanzierung eines Dialysegeräts in Kenia und ein Landwirtschaftsprojekt im Kongo einsetzen.