Die Freibadsaison ist für Zweibeiner beendet – und nun sind die Vierbeiner dran: Am Samstag, 5. September, wird in Landau wieder das beliebte Hundeschwimmern veranstaltet. Von 10 bis 15 Uhr dürfen Schäferhunde, Möpse und Chihuahuas in den beiden Becken planschen. Zur Motivation dürfen Lieblingsspielzeuge mit ins Wasser genommen werden. Zweibeiner müssen allerdings draußen bleiben und auf die üblichen Mindestabstände achten. Maskenpflicht besteht auf dem Freibad-Gelände jedoch nicht.

Herrchen und Frauchen zahlen pro tierischem Badegast drei Euro. „Es besteht die Möglichkeit, bei einer Buchung bis zu zwei weitere Personen pro Hund kostenlos mitzunehmen“, heißt es. Tickets fürs Hundeschwimmen im Freibad am Prießnitzweg gibt es im Internet auf der Seite www.freibad-ld.de. Wegen Corona müssen dort auch die Kontaktdaten hinterlegt werden.