Kaum zu glauben, aber wahr, heißt es in einer Mitteilung des Landauer Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs (EWL). Unter einer Kanalschachtabdeckung im Bereich des Südparks in Landau haben Beschäftigte des EWL rund 30 befüllte Hundekottüten gefunden. Sie entdeckten den Müll bei einer Routinekontrolle im Schmutzfänger eines Kanalschachtes. „Wenn das ein Scherz sein sollte, dann war der wirklich schlecht“, betont Alexandra Hirsch, Mitarbeiterin der EWL-Stabstelle Stadtbildpflege. Denn knapp 100 Meter entfernt steht der nächste öffentliche Abfallbehälter, rund 750 weitere befinden sich im Stadtgebiet. Die befüllten Tüten durch die ovalen Löcher der Schachtabdeckung zu pressen sei definitiv mühsamer als der Weg bis zum nächsten öffentlichen Abfallbehälter.

Folgen für die Umwelt

Für all diejenigen, die solcherlei Aprilscherze oder Maistreiche im Sinn haben, erläutert Vorstand Bernhard Eck: „Ist der Schmutzfänger verstopft, fließt das Wasser aus dem Straßenbereich nicht mehr ab.“ Bei starkem Niederschlag suche sich der Regen dann einen anderen Weg, und das könne unangenehme Folgen haben. Ein zusätzlicher Aspekt der Sauerei betreffe die Umwelt. Denn würden Abfälle in den reinen Regenwasserkanal versenkt, landeten sie in der Natur, ohne die Reinigungsstufen der Kläranlage durchlaufen zu haben. „Das heißt im Klartext, dass der Dreck ungeklärt im Bach landet. Aber wer will denn so etwas? Bitte helfen Sie mit, dass uns das in Landau nicht passiert“, appelliert Vorstand Falk Pfersdorf an Herrchen und Frauchen.