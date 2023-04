Ein Hund hat am Samstagabend in Herxheim eine verdächtige Person von einem Grundstück vertrieben. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann gegen 21.30 Uhr einen Garten in der Rosenberger Straße. Weil der Hund im Haus darauf aufmerksam wurde und anfing zu bellen, flüchtete er über ein angrenzendes Feld. Laut Beschreibung ist der Verdächtige 30 bis 40 Jahre alt, hat schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug einen olivgrünen Mantel. Hinweise an die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.