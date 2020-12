Ein 66-jähriger Wohnmobilist hat am Montagnachmittag auf der L 513 zwischen Böchingen und Walsheim einen Hund angefahren. Von dem Vierbeiner und dessen Besitzer fehlt jedoch jede Spur. Wie die Polizei berichtet, hatte der Hund die Landstraße gekreuzt. Der Wohnmobilfahrer bemerkte das zu spät, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Der Hund rappelte sich im Anschluss auf und rannte in Richtung Böchingen davon. Der Mann meldete das Geschehen tags drauf der Polizei, die nun nach dem Vierbeiner sucht. Es ist nicht geklärt, ob er bei dem Unfall verletzt wurde. Der Hund soll zwischen 40 und 50 Zentimeter groß sein und ein schwarzes Fell haben. Darüber hinaus trug er ein rotes Halsband. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.