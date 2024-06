Ein 20-jähriger Autofahrer und seine zwei Insassen haben versucht, sich nach einem Unfall am Montagabend auf dem Feldweg zwischen Offenbach und Mörlheim einer Strafverfolgung zu entziehen. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer so schnell mit seinem Skoda unterwegs, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dadurch kam er von der Straße ab, das Auto überschlug sich. Zeugen beobachteten, wie sich die drei Männer aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreiten, das Kennzeichen von dem Auto abmontierten und anschließend flüchteten. Mittels Hubschrauber und Einsatzkräften wurde nach den Betroffenen gefahndet, anfangs jedoch vergebens. Doch einige Stunden nach dem Unfall wurde der Polizei bekannt, dass ein 20-Jähriger mit leichten Verletzungen in einem umliegenden Krankenhaus aufschlug und sich als Insasse des verunfallten Skodas zu erkennen gab. Im Laufe der Nacht wurden auch die beiden anderen Insassen ausfindig gemacht. So hatte sich der Fahrer ebenfalls leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus in medizinische Behandlung begeben. Wie sich herausstellte, war der Wagen nicht zugelassen. Gegen den Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.