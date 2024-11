Die Jägerinnen und Jäger der Südlichen Weinstraße treffen sich in jedem Herbst vor Beginn der Treibjagdsaison zu einer Hubertusmesse. Dieses Jahr findet die Messe der Kreisgruppe SÜW im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz zusammen mit der Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt in der Marienkirche Landau am 10. November statt. Los geht es um 10.30 Uhr, heißt es in einer Mitteilung. „Im Mittelpunkt steht die Besinnung auf die Natur und die Verantwortung gegenüber der Schöpfung“, so erklärt es Kreisgruppenvorsitzender Klaus Walter. Dies drücke sich auch in der gemeinsamen Spendenaktion zu Gunsten der Tafel und der Caritas aus. Begleitet wird die Messe vom Naturhorn-Netzwerk unter Leitung von Ralph Fischlhammer. Das Naturhorn-Netzwerk ist ein loser Zusammenschluss von passionierten Laien am Inventionshorn, heißt es weiter. Die in Frankreich entstandene Form des konzertanten Auftretens der Hörner verspreche einen außerordentlichen Kunstgenuss. „Das Engagement der Jägerinnen und Jäger ist für unseren naturnahen Lebensraum an der Südlichen Weinstraße außerordentlich wichtig – aktuell insbesondere hinsichtlich der Tierseuchenprävention und dem Reduzieren von Wildschäden in Wald und Flur“, erklärt Landrat Dietmar Seefeldt. „Auch sind die jagdlichen Traditionen Teil des Brauchtums unserer Region, so auch die Hubertusmesse.“