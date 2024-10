Die Jagdhornbläsergruppen Rhein-Lahn und Südliche Weinstraße begleiten am Sonntag, 27. Oktober, eine traditionelle Hubertusmesse in der katholischen Kirche in Bornheim, die um 18 Uhr beginnt. Zelebrant ist Pfarrer Alexander Pommerening. „Wir werden gemeinsam ein lebendiges Stück Brauchtum erleben“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt, der ein Grußwort sprechen wird. Nach der Messe bieten die Jagdhornbläser am Wachthäusl Speis und Trank an. Passend gibt es Fleischkäse von heimischem Wild im Brötchen. Als Hubertusmessen werden Messfeiern zu Ehren des heiligen Hubertus von Lüttich bezeichnet. Der mittelalterliche Bischof gilt als Schutzpatron der Jagd. Zentrales Merkmal solcher Feiern ist die musikalische Begleitung mit Jagdhörnern in Eb, den Vorläufern der heutigen Waldhörner. Die Jagdhornbläsergruppe SÜW spielt auf Fürst-Pless-Hörnern, Ventilhörnern und Parforcehörnern.