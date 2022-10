Die Kirchengemeinde St. Laurentius Bornheim lädt gemeinsam mit der Jagdhornbläsergruppe SÜW für Sonntag, 18 Uhr, zur Hubertusmesse in die katholische Kirche Bornheim ein. Beim Gottesdienst spielen das Parforcehornbläsercorps Corni di Pamina unter Leitung von Hornmeister Walter Modery und die Jagdhornbläsergruppe SÜW. Zelebrant ist Pater Princewill. Corni di Pamina spielt Musik alter Meister des Barock und der Klassik auf ventillosen Parforcehörnern, sogenannten Naturhörnern. Danach bieten die Jagdhornbläser Fleischkäse von heimischem Wild im Brötchen am Wachthäusl an.