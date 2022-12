Der Handballsportverein (HSV) Albersweiler veranstaltet am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Januar, in der Löwensteinhalle sein traditionelles AH- und Jugendturnier. Am Samstag kämpfen ab 10.30 Uhr die Minis, ab 13.15 Uhr die weibliche B-Jugend und ab 14 Uhr die AH- Mannschaften um den Turniersieg. Am Sonntag werden in der Löwensteinhalle die Jugendturniere der weiblichen E-, D- und C-Jugend sowie der männlichen E- und B-Jugend veranstaltet. Die Spiele beginnen um 9:30 Uhr. Es gibt Bratwurst und Saumagen. Wegen Krankheit des Metzgers gibt es in diesem Jahr allerdings keine Schlachtspezialitäten wie Kesselfleisch und Hausmacher.