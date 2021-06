Auch wenn Hotelöffnungen wieder möglich sind, bleibt der größte Hotelkomplex in Bad Bergzabern bis zum kommenden Jahr geschlossen: das Hotel Luisenpark, das Hotel Luise Villa und das Gästehaus Luise am Ortseingang von Birkenhördt kommend. „Wegen der Öffnung des Erlenbachs im Kurpark wird der Bachlauf auch auf dem Grundstück des Luisenparks renaturiert, und der Park wird neu angelegt“, erzählt Hotel-Besitzerin Birgit Scherer. Sie wolle den Gästen Lärm und Einschränkungen ersparen und die Zeit nutzen, um umfangreiche Renovierungsarbeiten zu erledigen, sagt Scherer gegenüber der RHEINPFALZ. Die Hotels haben die größte Bettenkapazität in der Kurstadt.