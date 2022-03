Die Stadt Landau hat das leerstehende Hotel Kurpfalz an der Horstschanze für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine angemietet. Das sagte Bürgermeister und Sozialdezernent Maximilian Ingenthron am Dienstagabend im Hauptausschuss. Der ehemalige Inklusionsbetrieb der Lebenshilfe Landau- Südliche Weinstraße war im März 2020 nach zwölf Jahren dauerhaft geschlossen worden. Die Lebenshilfe hatte dies mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie begründet. Das ehemalige Drei-Sterne-Plus-Hotel hat 53 Betten in 26 Zimmern und ein großes Restaurant. Ingenthron sagte, der Stadt seien 65 Wohnungen für 300 Menschen angeboten worden, die aber noch nicht alle besichtigt seien.