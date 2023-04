Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Landau sucht an allen Ecken und Enden nach Unterkünften für Menschen, die vor dem von Russland angezettelten Krieg in ihrer Heimat fliehen. Für knapp 300 sind Lösungen in Sicht. Ein Stadtrat meint, man müsse auch mal über seinen Schatten springen.

Die Stadt Landau hat das leerstehende Hotel Kurpfalz an der Horstschanze für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine angemietet. Das sagte Bürgermeister und Sozialdezernent