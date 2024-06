Seit 25 Jahren begleitet der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Windspiel Eltern, deren Kinder unter lebensverkürzenden Krankheiten leiden. Kürzlich machten Mitarbeiter in Speyer auf den Dienst aufmerksam.

Zum Abschluss der diesjährigen bundesweiten Kinder-Lebens-Lauf Aktion waren haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Windpsiel laut Mitteilung mit einer Kutsche in der Domstadt. Sie informierten über ihre Arbeit. Wenn Kinder oder Jugendliche unter lebensverkürzenden Erkrankungen leiden, sehen sich Eltern und Familien einer Vielzahl von Ängsten, Sorgen und Nöten ausgesetzt. Begleitung und Beratung in solch belastenden Situationen bietet der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Windspiel Südpfalz.

Aktuell stehen eigenen Angaben zufolge zwei hauptamtliche und weitere 23 ehrenamtliche Hospizfachkräfte in Landau und der Region Südpfalz Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien zur Seite und helfen unter anderem bei Antragsstellung, der Klärung medizinischer Fragen oder bei familienspezifischen und pädagogischen Problemen. Susanne Ziegler, Koordinatorin des Ambulanten Hospizzentrums Südpfalz erläutert die Besonderheit des ambulanten Angebots: „Im Vergleich zu stationären Hospizeinrichtungen ist der ambulante Dienst, der zu den betroffenen Kindern und deren Familien nach Hause kommt und sie in ihrer vertrauten Umgebung unterstützt, immer noch wenig bekannt. Unsere geschulten ehrenamtlichen Hospizbegleiter machen jedoch die Erfahrung, dass ein Unterstützungsangebot gerade in den eigenen vier Wänden als besonders entlastend empfunden wird.“ Hauptanliegen des Dienstes sei es, durch regelmäßige Besuche zu Hause erkrankte Kinder, Geschwisterkinder oder auch Elternteile bedürfnisorientiert zu begleiten.

Seit Gründung des Dienstes ist dieser in doppelter Trägerschaft des Vinzentius-Krankenhauses Landau und des Diakonischen Werks Speyer tätig und wird seit Anbeginn durch einen Förderverein unterstützt. Um den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst vollständig finanzieren zu können, ist das Zentrum auf Spenden angewiesen.

Kontakt

Kontaktaufnahme bei Fragen zu dem Angebot über www.ambulantes-hospizzentrum-suedpfalz.de oder telefonisch unter 06341 178800.