Das Ambulante Hospiz-Zentrums Südpfalz ist in den vergangenen vier Jahren von drei auf sieben hauptamtliche Kräfte gewachsen. Darüber freut sich insbesondere der Förderverein, der bei seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt hat. Wie Vorsitzender Dieter Weber berichtete, wird es in der Geschäftsstelle in der Weißenburgerstraße 1 zu eng. Das Vinzentius-Krankenhaus, neben der Diakonie Träger des Hospiz-Zentrums, wird einen derzeit als Lager genutzten Raum schräg gegenüber zur Verfügung stellen, den der Förderverein ausbaut. Das Hospiz-Zentrum unterhält den seit mehr als 20 Jahren bestehende Erwachsenendienst sowie den ambulanten Hospizdienst „Windspiel“ für Kinder und Jugendliche.

Der Vorstand

Vorsitzender Pfarrer Dieter Weber, Stellvertreter Franz-Josef Schöner, Schatzmeisterin für den langjährigen, aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen Heinrich Heiner ist Christine Altstötter-Gleich, Schriftführerin Gabriele Becht, Beisitzerin Stephanie Reuter, Rechnungsprüfer Joachim Reber und Konrad Münch.