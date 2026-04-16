Das Hospiz Bethesda in Landau wurde zum Filmset. Ziel der Filmaufnahmen war es, das wichtige und in der Vergangenheit durch die Deutsche Fernsehlotterie geförderte Hilfsangebot für schwerstkranke sterbende Menschen bei der kommenden Bekanntgabe der Gewinnzahlen im Ersten ( ARD) präsentieren zu können. Nun wird das Hospiz am Sonntag, 19. April, vorgestellt. Der erste Themenspot präsentiert die Gewinnzahlen der Haupt- und Wochenziehung um 17.59 Uhr vor der „Tagesschau“, der zweite Spot zeigt die Gewinnzahlen der Prämienziehung um 19.59 Uhr, dies ebenfalls vor der „Tagesschau“. In den Räumlichkeiten der Einrichtung, welche sich in Trägerschaft der Evangelische Diakonissenanstalt Speyer-Mannheim-Bad Dürkheim befindet, war der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) dabei. Eine zweckgebundene Zuwendung der Fernsehlotterie in Höhe von 300.000 Euro stellt unter anderem die Finanzierung für die Errichtung des Hospizes Bethesda in Landau sicher. 2026 feiert die Lotterie ihr 70-jähriges Bestehen.